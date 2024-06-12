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5 ayrı suç örgütü çökertildi! 4 ilde Kuyu-5 operasyonu

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.06.2024
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5 ayrı suç örgütü çökertildi! 4 ilde Kuyu-5 operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay, Ankara, Çankırı ve Konya’da düzenlenen “KUYU-5” operasyonlarında 5 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda 4 elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 57 şüphelinin yakalandığını da bildirdi.

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