Eski İyi Parti lideri Meral Akşener’dan o iddialara yanıt: Hukuki yollara başvuracağım!

"EN KISA ZAMANDA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Akşener, Gazeteci İsmail Saymaz'ın 10 Haziran 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili, "Sosyal medyada bilgi kirliliği yaratan gerçek dışı bir paylaşımdır. Ofis açıp açmadığımı bu kadar çok merak edenleri aydınlatmak isterim ki; Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir amaçla bir ofis açmadım. Şimdilik böyle bir planlama içerisinde de değilim. İlerleyen aşamada eğer ki bu yönde bir kararım olursa bunun da kamuoyu ile paylaşılmasını bizzat kendim sağlarım. Ezcümle; son günlerde İsmail Saymaz tarafından şahsım adına ortaya atılan, 'iş adamının dosyası için görüşüldü' ve 'ofis açtı' şeklindeki iddialar, bir gazetecinin habercilik anlayışından uzak şekilde birer dedikodudan ibaret olup gerçeklik taşımamaktadır. Bu vesileyle aziz Türk milletinin huzurunda; gazetecilik mesleğinin itibarı açısından oldukça üzücü olan bu açıklamalarından ötürü İsmail Saymaz'ı; haberciliğin evrensel ilkeleri çerçevesinde tarafsız, şeffaf, dürüst davranmaya ve ciddi, dengeli, sorumlu bir bakış açısıyla haber yapmaya davet ediyorum. Yukarıda ifade ettiğim konular hakkında en kısa zamanda hukuki yollara başvuracağımın da bu vesileyle bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Akşener bu bağlamda, hakkında daha fazla dedikodu ve yanlış bilginin yayılmasının önlenmesi ve şimdiye kadar bu yayın nedeniyle yanlış bilgilendirilen toplumun ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu öğrenmesi için bu açıklamasının da, tekziben yayınlanmasını rica etti.