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İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde Sibergöz operasyonu! 45 farklı paravan şirket kuran şahıslar gözaltına alındı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde Sibergöz operasyonu! 45 farklı paravan şirket kuran şahıslar gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı paravan şirket kuran ve hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen Sibergöz-44 operasyonlarında 107 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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