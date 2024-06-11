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CHP'li Akseki Belediyesi Başkanı İlkay Akça göreve gelince verdiği sözleri unuttu! Emekçiler tek kalemde silindi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
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CHP’li Akseki Belediyesi Başkanı İlkay Akça göreve gelince verdiği sözleri unuttu! Emekçiler tek kalemde silindi

CHP'li Antalya'nın Akseki Belediye Başkanı İlkay Akça, göreve gelir gelmez işçi kıyımına başladı. 10 gün sonra evlenecek olan bir işçi ve hamileliğinin son günlerinde işten çıkaran bir kadın olmak üzere toplam 10 çalışanın işine son verildi. Akseki'nin önceki dönem belediye başkanı AK Partili İbrahim Özkan yaptığı paylaşımla CHP'li belediye yönetimine çok sert tepki gösterdi.

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