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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Azerbaycanlı mevkidaşı Hacıyev ile görüştü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Azerbaycanlı mevkidaşı Hacıyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

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