10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza'yı kabul etti

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 10.06.2024
ABONE OL
Bakan Güler Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza’yı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı kabul etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör