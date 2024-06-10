Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'de! Başkan Erdoğan ile kritik zirve... | Masaya hangi konular yatırıldı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan Aliyev'i havalimanında karşılarken görüşmelerde bölgesel ve küresel konuların yanı sıra ikili iş birliklerinin de ele alındı. Öte yandan Başkan Erdoğan, görüşmede İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti. İşte detaylar...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, Aliyev'i havalimanında karşıladı.
KİMLER KARŞILADI?
Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.
Başkan Erdoğan ve Aliyev, havalimanında bir süre görüştü.
ANKARA'DA KRİTİK ZİRVE!
Ankara'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi ve iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.
Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı şu ifadeleri kullandı:
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Karabağ'daki Rus Barış Gücü'nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail'in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirtti.
Azerbaycan Milli Meclisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında Şuşa'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenecek İklim Zirvesi'ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev'e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye'nin her türlü desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.
İLİŞKİLERİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ
Türkiye, 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 14 Ocak 1992'de tesis edildi. O günden bu yana da sürekli gelişti. Türkiye'nin siyasi, askeri ve ekonomik tecrübeleri Azerbaycan'la paylaşıldı.
STRATEJİK MÜTTEFİKLİK
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından Başkan Erdoğan'ın 15 Haziran 2021'de Şuşa'yı ziyaretiyle ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile Şuşa Beyannamesi'ne imza attı. Böylece ilişkiler 'stratejik müttefiklik' seviyesine çıkarıldı.
KARŞILIKLI YATIRIMLAR 34 MİLYAR DOLARI AŞTI
İkili ticaret hacminde geçen yıl ilk kez 7 buçuk milyar dolara ulaşıldı. Karşılıklı yatırımlar 34 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmaları Azerbaycan'da bugüne kadar yaklaşık 19 milyar dolar değerinde 526 proje üstlendi.
ORTAK ENERJİ VE ULAŞTIRMA PROJELERİ
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Türkiye ile Avrupa'ya doğal gaz iletimini sağlayan TANAP ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı bunlardan başlıcaları.
Yeni hedef ise iki ülkeyi kara ve demir yoluyla birbirine bağlayacak Zengezur Koridoru'nun kısa sürede tamamlanması.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın iki önemli ülkesi olan Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin karşılıklı üst düzey ziyaretler ve yeni projelerle daha da geliştirilmesi planlanıyor.
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