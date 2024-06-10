Avrupa Birliği’nden kritik mesaj: Türkiye’ye ihtiyacımız var! | Vize serbestisi vurgusu

"AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

"Türkiye'nin Avrupa'ya ihtiyacı var, Avrupa'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Çünkü birlikte daha güçlüyüz." diyen Stano, ancak AB'nin yaklaşımının prensip ve değerler çerçevesinde olduğunu ve bunlar olmazsa ilerlenemeyeceğini söyledi.

Stano, üyelik müzakerelerinin donmuş durumda olmasıyla ilgili, "Hiçbir yere varamadığımızı görmek benim de yüreğimi acıtıyor çünkü Türkiye sadece kendisi için değil, sadece bölge için değil, AB için de önemli bir ülke." diye konuştu.

Gazetecilerin, AB tarafından Türkiye'nin son dönemde "aday ülke"den çok "komşu ülke" muamelesi yapıldığıyla ilgili sorusu üzerine Stano, "Türkiye'ye komşu ülke muamelesi yapmakta yanlış bir şey görmüyorum. Yani Türkiye'nin komşusu olmak bir ayrıcalıktır, AB'nin komşusu olmak da bir ayrıcalıktır." değerlendirmesini yaptı.