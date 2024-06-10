CHP Kocaeli toplantısında gergin anlar! Taraflar birbirine girdi: "Seni vururum" diyerek saldırdı
Kocaeli'de düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda tansiyon yükseldi ve taraftar birbirine girdi. CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın kuzeni, "Caner seni vururum" diyerek CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç’a saldırmaya çalıştı. İşte o anlar...
Kocaeli'de düzenlenen CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı esnasında salonda gergin dakikalar yaşandı.
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı'nın kuzeni, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç'u ''Caner seni vururum'' diyerek tehdit etti.
DURUMU NASIL TOPARLAYACAĞIMI BİLMİYORUM
Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen CHP Kocaeli İl Danışma Kurulu Toplantısı, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı'nın divan başkanlığında gerçekleştirildi.
CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Caner Arduç, kürsüye çıkarak geçtiğimiz günlerde basına kapalı olarak yapılan CHP İzmit Danışma Kurulu'ndaki konuşmasının çarpıtıldığını belirterek "Bu mesele birkaç gündür magazinsel olarak kentimizi meşgul ediyor. 3 gün önce il başkanım beni partiye çağırdı. 'Caner bu durumu toparla' dedi. Ben bu durumu toparlamak için çıktım ancak neresinden toparlayacağımı bilmiyorum." dedi.
''DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILSIN''
Arduç, konuşmasına devam ederek, "Biz buraya eleştirilerimizi yapmaya geldik. 1 haftadır köşelerinde beni kötü çocuk ilan eden, milletvekilimizi ipeklere sarmalayan birçok yazı okudum. Sanki takım elbise için iddiaya ben girdim, sanki ben Körfez'e sahip çıkmamışım, Gebze'ye ben aday çıkarmamışım. Ben burada disiplin kurulunu göreve çağırıyorum. Bir demeç ile basına kapalı toplantı hakkında konuşan milletvekilimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmalı."
SEÇİM KAZANAMAZ DEYİP İDDİAYA GİRMİŞLER
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı'nın yerel seçimler öncesinde, "CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe seçim kazanmaz" diyerek bir iş adamı arkadaşıyla takım elbise karşılığında iddiaya girdiği iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Caner Arduç, "Sohbet ortamında bu iddiaya girildi. Şahitleri de burada. Bu gözler 'Sertif Bey aday olmazsa ben milletvekili olmam' diyen Nail Çiler'i de gördü. Bu gözler 'Sertif Gökçe aday olmasın' diyen Harun Özgür Yıldızlı'yı da gördü" dedi.
''CANER SENİ VURURUM''
Arduç'un konuşmasının ardından sahneye çıkan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı konuşma yaptı. Yıldızlı'nın konuşması bittikten sonra kuzeni Berkay Dorukhan Yıldızlı, "Caner seni vururum" diyerek Caner Arduç'a saldırmak için harekete geçti. Araya giren partililer, Berkay Dorukhan Yıldızlı'yı salondan çıkararak sakinleştirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Süper Lig'i karıştıracak! 35 milyon euroluk elmas değerinde transfer
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu
- YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)
- AYT Cevap Anahtarı 2024 | ÖSYM YKS AYT soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman? A-B-C-D SAY, EA, SÖZ soru kitapçığı...
- Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.72'lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...
- HAVA DURUMU | Bir taraf yanacak diğer taraf yağacak! Meteoroloji tahmin haritasını yayınladı | 9-13 Haziran
- YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS'de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...
- YKS'de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?
- AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?
- Türkiye’nin il haritası yeniden çizildi: 82 83 84 85 plaka o ilçeleri il edecek