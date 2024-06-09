YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı
YKS’de AYT, TYT ve YDT oturumları sona erdi. 8-9 Haziran’da tamamlanan sınavların ardından gözler YKS soruları ve cevaplarına çevrildi. 3 milyondan fazla adayın başvurusuyla düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak. Gelen soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar “ YKS soruları ve cevapları açıklandı mı” sorusuna yanıt arıyor. YKS soru kitapçıkları osym.gov.tr adresinden paylaşıldı. İşte YKS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı...
ÖSYM'nin bu yıl 3 milyondan fazla katılımla gerçekleştirdiği Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan adaylar, 120 soruya cevap vererek rakiplerini elemek için ter döktü. YKS'nin ilk oturumu olan sınavdan çıkan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarları için araştırmalara başladı.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.
SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, dün yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile bugünkü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesindeki bağlantıdan ulaşılabilecek.
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