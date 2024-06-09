YKS soruları ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı sorgulama ekranı

ÖSYM'nin bu yıl 3 milyondan fazla katılımla gerçekleştirdiği Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan adaylar, 120 soruya cevap vererek rakiplerini elemek için ter döktü. YKS'nin ilk oturumu olan sınavdan çıkan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarları için araştırmalara başladı.