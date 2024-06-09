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Türkiye'den katil İsrail'in Nusayrat katliamına sert tepki

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.06.2024 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
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Türkiye’den katil İsrail’in Nusayrat katliamına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan, İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıyı lanetledi.

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