2024 YKS Tahir ile Zühre Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları
Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.
Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor.
2024 YKS TAHİR İLE ZÜHRE SORUSUNUN CEVABI NE?
2024 YSK sınavında çıkan Tahir ile Zühre sorusunun cevabına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ!
Tahir ile Zühre, bir Türk anonim halk hikâyesidir. Padişahın kızı olan Zühre ile vezirin oğlu Tahir'in ölümle son bulan aşk yolculuklarını anlatır. İkilinin birleşmesi Zühre'nin annesi tarafından kati surette engellenir. Sürgün edilen Tahir, Zühre'nin başka biriyle evlendirileceğini öğrenince geri döner. Tahir öldürülünce Zühre de buna dayanamaz ve kendi yaşamına son verir. Kabirlerinde büyüyen gül fidanı ve aralarındaki karaçalı geçmişlerini temsil eder. Hikâye sadece Anadolu'da efsaneleşmemiş, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülke veya bölgelerde de yaygın hale gelmiştir. Bu yaygınlık aynı doğrultuda farklılıkları da beraberinde getirmiştir.
Nâzım Hikmet de bu hikâyeye atıfta bulunan "Tahir ile Zühre" adlı şiirini Bursa Cezaevi'nden gönderdiği bir mektubun arkasına yazmıştır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk yazılı kanunlar ne zaman ve kim tarafından çıkarılmıştır? YKS 2024 Tarih Hammurabi kanunları, levha kanunları soru ve cevabı...
- YKS Atatürk hangi savaşta Anafartalar Komutanıydı? İşte YKS'de çok konuşulan Tarih sorusunun cevabı...
- YKS fıstık ezmesi sorusu nedir, cevabı nedir? Sosyal medyada çok konuşuldu
- YKS AYT kolay mıydı, zor muydu? 2024 AYT edebiyat, matematik, fizik, kimya soruları nasıldı? Öğrenci yorumları X(Twitter)
- AYT Cevap Anahtarı 2024 | ÖSYM YKS AYT soru ve cevap kitapçığı yayınlandı mı, ne zaman? A-B-C-D SAY, EA, SÖZ soru kitapçığı...
- Emekliye en düşük 14.742 TL: Zam oranı ayyuka çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya %22.72'lik hesap tablosu: Kuruşu kuruşuna temmuzda maaşlar...
- HAVA DURUMU | Bir taraf yanacak diğer taraf yağacak! Meteoroloji tahmin haritasını yayınladı | 9-13 Haziran
- YKS AYT-YDT puan hesaplama raporu 2024 | YKS'de net sayısına göre puan hesaplama nasıl yapılır? Sayısal, sözel, eşit ağırlık başarı sıralaması...
- YKS'de 180 puan ve altına hangi bölümler var? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır? Hangi üniversite ve bölüme gidilir?
- AYT-YDT'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür mü? YKS'de kaç yanlış 1 doğruyu götürür, kalktı mı?
- Türkiye’nin il haritası yeniden çizildi: 82 83 84 85 plaka o ilçeleri il edecek
- AYT kaç net kaç puan eder? AYT 15 20 25 30 45 50 65 netle kaç puan alınır? 250 320 400 450 puan hesaplama: SAY, EA, SÖZ...