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2024 YKS Tahir ile Zühre Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Giriş Tarihi: 09.06.2024
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2024 YKS Tahir ile Zühre Sorusunun Cevabı Ne! YKS Merak Edilen Sorular ve Cevapları

Türkiye genelinde her yıl milyonlarca genç, hayallerindeki üniversiteye adım atabilmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılıyor. Öğrenciler, aylar süren çalışmaların ardından ter döktükleri bu sınavda, hem bilgilerini hem de stres yönetimlerini test ediyorlar. Sınav sonrası, gerek öğrenciler gerekse veliler, soru ve cevap anahtarlarına kilitleniyor.

Özellikle sınavın bitiminden sonra sosyal medya ve çeşitli eğitim platformları, soruları ve potansiyel cevapları tartışmak üzere harekete geçti. Öğrenciler, soruları paylaşarak fikir alışverişinde bulunuyor, zorlandıkları noktaları veya dikkat çekici problemleri dile getiriyor.

2024 YKS TAHİR İLE ZÜHRE SORUSUNUN CEVABI NE?

2024 YSK sınavında çıkan Tahir ile Zühre sorusunun cevabına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ!

Tahir ile Zühre, bir Türk anonim halk hikâyesidir. Padişahın kızı olan Zühre ile vezirin oğlu Tahir'in ölümle son bulan aşk yolculuklarını anlatır. İkilinin birleşmesi Zühre'nin annesi tarafından kati surette engellenir. Sürgün edilen Tahir, Zühre'nin başka biriyle evlendirileceğini öğrenince geri döner. Tahir öldürülünce Zühre de buna dayanamaz ve kendi yaşamına son verir. Kabirlerinde büyüyen gül fidanı ve aralarındaki karaçalı geçmişlerini temsil eder. Hikâye sadece Anadolu'da efsaneleşmemiş, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan gibi ülke veya bölgelerde de yaygın hale gelmiştir. Bu yaygınlık aynı doğrultuda farklılıkları da beraberinde getirmiştir.

Nâzım Hikmet de bu hikâyeye atıfta bulunan "Tahir ile Zühre" adlı şiirini Bursa Cezaevi'nden gönderdiği bir mektubun arkasına yazmıştır

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