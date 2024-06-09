HAVA DURUMU | Bir taraf yanacak diğer taraf yağacak! Meteoroloji tahmin haritasını yayınladı | 9-13 Haziran
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. MGM'den yapılan tahminlerde 12 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahminlerinde ise yurdun özellikle batı bölümlerinde aşırı sıcak havanın etkili olacağı belirtilirken, doğu kesimlerinde ise yağışlı havanın hakim olacağı aktarıldı. İşte güncel tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimleri ile Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Siirt çevrelerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
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- HAVA DURUMU | Bir taraf yanacak diğer taraf yağacak! Meteoroloji tahmin haritasını yayınladı | 9-13 Haziran
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