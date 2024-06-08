Türkiye’nin ikinci uzay yolcuğu sonrası Atasever Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı! Gazze’yi unutmadı: Dünyaya kefiyeli mesaj

Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin." diye konuştu.