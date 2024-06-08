Türkiye'nin ikinci uzay yolcuğu sonrası Atasever Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı! Gazze'yi unutmadı: Dünyaya kefiyeli mesaj
Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı. Öte yandan cebinde kefiye taşıdığı da görüldü.
Yörünge altı araştırma uçuşunu başarıyla tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunun ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları açtı.
"BİZİ BURAYA TAŞIYAN ŞANLI BAYRAKLARIMIZ"
New Mexico'daki Spaceport tesisine iniş yapan "VSS Unity" yörünge altı aracından çıkan Atasever, "Bizi buraya taşıyan şanlı bayraklarımızı göstermek istiyorum." dedi.
Türk ve Azerbaycan bayraklarını açtı ve öperek alnına koydu.
Daha sonra uzay yolculuğuna dair değerlendirmelerde bulunan Atasever, bu görevi bir birey olarak değil iki devleti temsilen gerçekleştirdiğini söyledi.
Atasever, bunlardan ilkinin kendisini neredeyse iki sene önce bu görev için seçen Türkiye olduğunu belirterek, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin." diye konuştu.
Uçuşun bilimsel bir görev olduğunun altını çizen Atasever, "Bu inanılmaz bir yolculuktu ve çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı." ifadesini kullandı.
GAZZE'Yİ UNUTMADI: DÜNYAYA KEFİYELİ MESAJ
Atasever'in göğsündeki cepte bulunan Türk ve Azerbaycan bayraklarını çıkarırken, cebinde aynı zamanda kefiye taşıdığı da görüldü.
FİLİSTİN'E TAM DESTEK!
Astronot Tuva Cihangir Atasever: "Filistin halkının yaşadığı eziyet, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bunları sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda taşıdım"
Atasever, Başkan Erdoğan tarafından verilen hediyeye de değinerek, "Cumhurbaşkanımız 19 Mayıs'ta bana saat hediye etmişti. Uzay yolculuğumda operasyonlarda kullandığıma ek olarak onun hediyesi de vardı" dedi.
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