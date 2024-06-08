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Dışişleri Bakanlığından Somali’deki terör saldırısına kınama

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Dışişleri Bakanlığından Somali’deki terör saldırısına kınama

Somali’nin El-Dheer kentinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin Dışişleri Bakanlığı en güçlü şekilde kınandığını belirterek, Somali halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Somali'deki terör saldırısı sonucunda can kayıpları ve yaralılar olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiğini kaydedildi.

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla Somali halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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