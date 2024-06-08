Dışişleri Bakanlığından Somali’deki terör saldırısına kınama

Menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla Somali halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Açıklamada, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.