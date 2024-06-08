Ankara'da neden su baskınları yaşanıyor? Melih Gökçek A Haber'de açıkladı: "Ankara'da mazgal temizliği yok"

Orada suyun bir göl gibi kalmasının tek nedeni altta bunları çekecek olan bütün kanalların, rögarların ve ızgaraların tıkanık olması. Burada şunu söyleyeyim. Mansur Yavaş, ABB'yi devraldıktan sonra özellikle kar ve yağmur konusunda bizim eğittiğimiz ne kadar elemanımız varsa bunların hepsi Meliha Gökçek'in adamı diye işten atıldı. Başka görevlere verildi, verildikten sonra yeteneksiz insanlar geldi. Siz devamlı olarak tam 12 ay 365 gün mazgalları temizlemezseniz, devamlı olarak kontrol etmezseniz bu iş kesinlikle ve kesinlikle başınıza gelir. Bunun tek nedeni ABB'de ASKİ'nin görevini yapmamasındandır.

Ben size çok az görüntü gönderdim. Göndersem aklınız durur. Görüntülere bakarsanız rögarların üstleri kapanmış. Bunu asfalt yaparken yapıyorlar. Bu büyük bir acemilik, büyük bir yanlışlıktır. Ankara'nın dört bir tarafından Mansur Yavaş'ın asfalt döken ekipleri mevcut olan rögarların ve ızgaraların üstünü kapattı.

Detaylar geliyor....