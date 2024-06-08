Terörle anılan Munzur’da artık huzurun sesi hakim! Munzur Çayı’nda keman resitali...

"CENNET VATANIN DÖRT BİR YANINDA HUZUR HAKİM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu yaparken "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor." ifadelerini kullandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:

Burası Tunceli, Munzur Çayı… Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur'da artık huzurun sesi hakim. Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı'nın ortasında kemanıyla bestesini çaldı. Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yayla kalmıyor; çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimiz her şeyin en güzeline layık..