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Terörle anılan Munzur'da artık huzurun sesi hakim! Munzur Çayı'nda keman resitali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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Terörle anılan Munzur’da artık huzurun sesi hakim! Munzur Çayı’nda keman resitali...

Bir zamanlar adı terörle anılan ve PKK'nın yuvalarından biri olan Munzur'da Mehmetçik'in yaptığı başarılı operasyonlar sonrası artık huzur hakim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Munzur Çayı'nda keman çalınan anları paylaşırken "Kapalı yayla kalmıyor; çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimiz her şeyin en güzeline layık.." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında terör örgütü PKK'ya karşı yoğun mücadelesi sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tunceli'de terörden temizlenen bölgede çekilen keman resitalini paylaştı.

"CENNET VATANIN DÖRT BİR YANINDA HUZUR HAKİM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu yaparken "Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor." ifadelerini kullandı.

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:

Burası Tunceli, Munzur Çayı… Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur'da artık huzurun sesi hakim. Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit Munzur Çayı'nın ortasında kemanıyla bestesini çaldı. Terör bitme noktasına geldikçe, cennet vatanımızın dört bir köşesine huzur hakim oluyor. Kapalı yayla kalmıyor; çaylar, dereler özgürce akmaya devam ediyor. Tam da olması gerektiği gibi… Çünkü Aziz Milletimiz her şeyin en güzeline layık..

Terörle anılan Çayı’nda keman resitali...Terörle anılan Çayı’nda keman resitali... TERÖRLE ANILAN ÇAYI'NDA KEMAN RESİTALİ...

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