2024 TYT Wakanda balığı sorusunun cevabı ne? 2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi soru cevapları

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 13.00 itibari ile tamamlandı. Bazı sorular üzerine yoğunlaşan ve sorunun cevaplarından emin olamayan öğrenciler sınav sonrası hemen sorunun cevabını araştırmaya başladı. O sorulardan bir tanesi ise Wakanda balığı oldu. İşte Wakanda balığına ilişkin merak edilen detaylar…