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2024 TYT Wakanda balığı sorusunun cevabı ne? 2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi soru cevapları

Giriş Tarihi: 08.06.2024 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024
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2024 TYT Wakanda balığı sorusunun cevabı ne? 2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi soru cevapları

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 13.00 itibari ile tamamlandı. Üzerinde tartışılmaya başlanan Wakanda balığısorusu ile en çok tartışılan sorular arasından yerini aldı. İşte soruya ilişkin merak edilen detaylar…

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 13.00 itibari ile tamamlandı. Bazı sorular üzerine yoğunlaşan ve sorunun cevaplarından emin olamayan öğrenciler sınav sonrası hemen sorunun cevabını araştırmaya başladı. O sorulardan bir tanesi ise Wakanda balığı oldu. İşte Wakanda balığına ilişkin merak edilen detaylar…

WAKANDA BALIĞI SORUSUNUN CEVABI NE?

2024 YKS ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'de çıkan Wakanda balığı sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sorunun ve cevapların netleşmesi ile birlikte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

WAKANDA BALIĞI'NA DAİR MERAK EDİLENLER!

Sidney'den Tanzanya'ya uzanan bir keşif gezisi sırasında, mor renkte ve 6 santimetre boyunda bu minik balık, deniz biyologlarının dikkatini çekti. "Wakanda" ismi verilen bu balık türü, Marvel çizgi romanlarından ve Black Panther filminden ilham alarak isimlendirildi.

Keşif ekibinde Kaliforniya Bilim Akademisi'nin Resifler İçin Umut projesinden bilim insanları ve Sydney Üniversitesi'nden taksonomi (sınıflandırma bilimi) uzmanı Yi-Kai Tea yer alıyor.

Yüzen planktonlarla beslendiği düşünülen Wakanda'ların daha detaylı incelenmesi için özel eğitimli iki dalgıç görevlendirildi. Fakat Wakanda'ların deniz seviyesinin 48 ila 79 metre altında yaşaması, dalgıçların işini oldukça zorlaştırıyor.

SCUBA dalış kıyafetleri kullanan dalgıçlar, Wakanda'ları doğal yaşam alanlarında gözlemleyerek bu gizemli tür hakkında daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. Wakanda'ya ilerleyen zamanlarda bilimsel bir isim de verilecek.

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