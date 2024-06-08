Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesinde dikkat çeken ayrıntı! Özgür Özel duyurdu: Cumhurbaşkanlığı'ndan talep ettik
11 Haziran 2024 saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Özgür Özel'e CHP Genel Merkezi'nde iade-i ziyarette bulunacak. Görüşmede hangi konuların ele alınacağı merak edilirken CHP Genel Başkanı Özel kritik zirveye ilişkin detayları paylaştı. Diğer yandan CHP Genel Merkezi'nde Başkan Erdoğan nelerin ikram edileceği de belli oldu. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü ve CHP'ye yapacağı iade-i ziyaretle pozitif eğilime giren siyasi iklim devam ediyor.
Olumlu havada gerçekleşen ilk görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüş, Erdoğan ve Özel karşılıklı hediyeleşmişlerdi.
YUMUŞAMA DÖNEMİNE GİRİLDİ
Başkan Erdoğan, "Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulunurken Özgür Özel görüşmeyi "Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı" olarak tanımlamıştı.
TARİH BELLİ OLDU
İkinci görüşme için de detaylar netleşti. Başkan Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü saat 16:00'da CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyarette bulunacağı öğrenildi.
HANGİ KONULAR MASADA?
CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede neler konuşulacağına dair Özgür Özel, Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmede asgari ücretten emekli aylığına kadar birçok konunun masada olduğunu söyledi.
Kritik görüşme öncesinde CHP'li başkan yardımcılarının da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü söyleyen Özel, dün ( 7 Haziran) Yankı Bağcıoğlu'nun Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştüğünü Pazartesi günü de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşeceğini söyledi.
"BAYRAMLARDA ARAYACAĞIM"
Bundan sonra bayramlarda Başkan Erdoğan'ı arayıp bayramlaşacağını ifade eden Özel, "Devlet Bey'le de konuşacağım. Anıtkabir'de el sıkışacağız, 23 Nisan resepsiyonuna yürütmenin başı geliyorsa 29 Ekim resepsiyonuna da biz gideceğiz." dedi.
CUMHURBAŞKANI FORSU DA GELECEK
Özel, Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen iade-i ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı'nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı'ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik." dedi.
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