Başkan Erdoğan-Özgür Özel zirvesinde dikkat çeken ayrıntı! Özgür Özel duyurdu: Cumhurbaşkanlığı’ndan talep ettik

"BAYRAMLARDA ARAYACAĞIM"

Bundan sonra bayramlarda Başkan Erdoğan'ı arayıp bayramlaşacağını ifade eden Özel, "Devlet Bey'le de konuşacağım. Anıtkabir'de el sıkışacağız, 23 Nisan resepsiyonuna yürütmenin başı geliyorsa 29 Ekim resepsiyonuna da biz gideceğiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI FORSU DA GELECEK

Özel, Başkan Erdoğan'ın merakla beklenen iade-i ziyaretine ilişkin, "Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk Bayrağı'nda Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı'ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik." dedi.