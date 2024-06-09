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Büyükelçiliklere yeni atama! Bakan Fidan görevlerini tebliğ etti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 09.06.2024
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Büyükelçiliklere yeni atama! Bakan Fidan görevlerini tebliğ etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi yurt dışında temsil edecek bazı büyükelçilerin yeni görevlerini tebliğ etti. İşte göreve gelen o isimler...

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.

İŞTE O İSİMLER

Buna göre, Büyükelçi ve Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Murat Salim Esenli'nin Meksiko Büyükelçisi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ın Hartum Büyükelçisi, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş'ın Zagreb Büyükelçisi ve Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç'in Pretoria Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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