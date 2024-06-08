2024 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT, AYT ve YDT Oturumları ÖSYM AİS Sorgu Ekranı | Üniversite Sınav Sonuçları

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavda adaylar, hayallerine en yakın bölümleri seçmek için kritik bir adım attılar. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?