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2024 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT, AYT ve YDT Oturumları ÖSYM AİS Sorgu Ekranı | Üniversite Sınav Sonuçları

Giriş Tarihi: 08.06.2024
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2024 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TYT, AYT ve YDT Oturumları ÖSYM AİS Sorgu Ekranı | Üniversite Sınav Sonuçları

Heyecanla beklenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! 3 milyondan fazla adayın ter döktüğü sınavda adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS üzerinden sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki 2024 TKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Üniversite sınavı sorgulama ekranı…

3 milyondan fazla adayın ter döktüğü 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde tamamlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavda adaylar, hayallerine en yakın bölümleri seçmek için kritik bir adım attılar. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2024 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, 2024 YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, sonuçları ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Sonuçlara Nasıl Ulaşılır?

- ÖSYM AİS'e https://osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

- T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapın.

- "Sınav Sonuçları" sekmesine tıklayın.

- "YKS Sonuçları" seçeneğini seçin.

- Sonuçlarınız ekranda görüntülenecektir.

YKS Soruları ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

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