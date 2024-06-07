Başkan Recep Tayyip Erdoğan 28 Şubat vurgusu: Kıyafet yüzünden hakarete uğranan günler geride kaldı onlara boyun eğmeyiz

"SÖZÜMÜZE HEP SADIK KALDIK"

Bugün sizlerle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı vesilesiyle bir aradayız. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Yeni maarif modelimizin öğrencilerimiz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Modelimizin hazırlanmasında emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeni modelimizin detaylarına geçmeden önce bazı temel gerçekleri ifade etmek istiyorum. Bundan 21 yıl evvel aziz milletimizin iradesini temsilen Türkiye'ye hizmet yolculuğuna başladığımızda dört önceliğimizden birinin eğitim olacağını ilan etmiştik. Bu sözümüze bugüne kadar hep sadık kaldık.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI EĞİTİME

Her yıl bütçeden aslan payını eğitime ayırdığımız gibi bu yıl da geleneği bozmayarak yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Çocuklarımıza daha iyi, daha kaliteli, zamanın şartlarına daha uygun bir eğitim verebilmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitimde yaptığımız hizmetlerin listesi oldukça kabarık. Sadece son 1 yılda yaptıklarımızı dahi anlatsak uzun vakit alır. Ancak özetin de özeti mahiyetinde bazı rakamları sizlerle paylaşmakta fayda görüyorum.