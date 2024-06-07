CHP’li Foça Belediyesi haciz şokuyla karşı karşıya! Yüklenici firmanın parasını ödemeyince icralık oldular...

Belediye çalışanlarının yanı sıra piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu öne sürülen Foça Belediyesi edinilen bilgiye göre önceki yıl Foça Kalesi Surları 2. Etap Seyir Terasları ve bilgilendirme platformları inşaatı yapım işini 5 milyon 138 bin 121 liraya ihale etti. Belediye ile imzalanan sözleşme uyarınca yüklenici firma yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Foça Belediyesi firmaya hak edişlerin bir kısmını zamanında ödeyemedi.

Aradan geçen süreçte belediye ile yüklenici firma arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca firma geçtiğimiz yıl mayıs ayında 2 milyon 305 bin liralık alacağına karşılık Foça Belediyesi hakkında icra işlemi başlattı.

Sabah'ın haberine göre dün sabah saatlerinde Foça İcra Müdürlüğü personeli ile birlikte belediyeye giden firma avukatları, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın makam odasında bulunan ve içlerinde makam koltuğu, başkan masası ve koltuk takımının da yer aldığı büro malzemelerini haczetti. Haciz işlemi sonrası Başkan Fıçı'nın odası tamamen boşaldı. İzmir'in en önemli turistik ilçelerinden birisi olarak kabul edilen Foça Belediyesi'nin piyasaya olan 2 milyon 305 bin liralık borcu dahi ödeyemediği için haciz işlemi ile karşı karşıya kalması skandal olarak nitelendirildi.