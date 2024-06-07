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Son dakika | Serdar Sertçelik'in iade süreci | Bakan Tunç: Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Son dakika | Serdar Sertçelik’in iade süreci | Bakan Tunç: Macaristan’da iadenin yapılmasını bekliyoruz

Son dakika haberi... Serdar Sertçelik'in iade süreci hakkında konuşan Adalet Bakanı Tunç "Macaristan'da iadenin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını bildirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade süreciyle ilgili açıklamada bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, belgelerin Macaristan'da olduğunu kaydederek iadenin yapılmasının beklendiğini kaydetti. Bakan Tunç, Macaristan'da 40 günlük geçici tutuklama kararının verildiğini hatırlattı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

SERDAR SERTÇELİKSERDAR SERTÇELİK

AYHAN BORA KAPLAN SUÇ ÖRGÜTÜ ELEBAŞLARINDAN SERDAR SERTÇELİK MACARİSTAN'DA YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü elebaşlarından olan ve kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik'in Macaristan'da yakalandığını bildirdi.

AYHAN BORA KAPLAN (SOLDA) SERDAR SERTÇELİK (SAĞDA)AYHAN BORA KAPLAN (SOLDA) SERDAR SERTÇELİK (SAĞDA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "kasten öldürme", "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından kırmızı bülten ile 17 Mayıs 2024'ten itibaren uluslararası seviyede aranan Sertçelik'in, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile MİT'in müşterek çalışmaları sonucu Macaristan'da yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı İnterpol Europol Dairesi Başkanlığımızın takibini sürdürdüğü kişi, 25 Mayıs 2024'te Gürcistan sahte pasaportu ve Simeon Nikos kimlik bilgisiyle Roszke Sınır Kapısı'ndan giriş yapmaya çalışırken yakalandı."

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