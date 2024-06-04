Teröristbaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'den 15 Temmuz itirafları! Darbeden önce Başkan Erdoğan'a karşı kirli oyun
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen 15 Temmuz darbe girişimine yönelik çarpıcı itiraflarda bulundu. Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u da itiraf ederken, Ebuseleme Gülen "Meral'i Gıdıkla" isimli bir oyun yaptıklarını ve bunun üzerinden de AK Parti'yi hedef aldıklarını belirtti. İşte detaylar...
15 Temmuz Darbe Girişimi'nden yüzlerce vatandaşımızın katli olan Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) iç savaşla karıştı.
FETÖ KAÇIRILDI
Elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen'in geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği 'Baş Yüceler' heyetini işaret etmesinin ardından FETÖ'nün öldüğü iddiaları da gündeme geldi.
EBUSELEME GÜLEN'DEN BU KEZ 15 TEMMUZ İTİRAFLARI
Örgütün Pensilvanya'daki ininde derin bir sessizlik hakimken Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme Gülen bu kez 15 Temmuz itiraflarında bulundu.
Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz'un kilit ismi firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Başkan Erdoğan için hazırlattığı çirkin "oyun"u ve FETÖ elebaşı Gülen'in darbe yapılacağını kendilerine söylediğini itiraf etti.
FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN İTİRAFI: ARKADAŞLAR BİR ŞEY DÜŞÜNMÜŞ
Ebuseleme Gülen 251 vatandaşımızın şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ elebaşı Gülen tarafından kendilerine bilgi verildiğini itiraf ederek şunları söyledi:
"Kulağımıza eğildi ve arkadaşlar bir şey düşünmüş. Yakında Türkiye'deki bütün kurumlar el değiştirecek, siz de çok önemli kurumlara geleceksiniz. Sakın bu olduğunda bunu yapanların bizim arkadaşlar olduğunu belli etmeyin. Bulunduğunuz konumlarda mütevazi olun renk vermeyin."
ADİL ÖKSÜZ'ÜN 17 TEMMUZ PLANLI ÇİRKİN OYUNU
FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen, Adil Öksüz'ün 15 Temmuz'un daha önceden planladığı ve darbeden 2 gün sonrası olan 17 Temmuz'a oyun siparişi verdiğini itiraf etti.
Gülen şu itiraflarda bulundu:
"Adil Öksüz, 17 Temmuz'a Tayyip Erdoğan'ı pislik içinde, hırsız, katil gösteren bir Playstation oyunu hazırlamamızı istedi. Oyunu hazırlanmasının sebebini ise "Gençlere 20 sene sonra bile böyle adamlarla mücadele ettiğimizi aşılamamız" lazım dedi. 17 Temmuz'da onay alacağız, direkt 2 milyon dolar, devamındaki 1 yılda da kademeli olarak 20 milyona kadar kademeli olarak eklenecek. Abi siz dalga mı geçiyorsunuz, şu an üzerimizde öyle bir baskı var ki değil 2 milyon 20 bin dolar bulamazsınız dedim. Adil Öksüz gülerek birkaç ay sonra görürsünüz, biz yaparız, bu ülke bizim dedi. Çok kibirliydi."
MERAL'İ GIDIKLA OYUNU: HEDEF AK PARTİYDİ
Ebuseleme Gülen itiraflarını oyunlar üzerinden sürdürdü. 3-4 tane mobil oyun yaptıklarını ve AK Parti'yi hedef aldıklarını söyledi.
Elebaşının yeğeni Gülen, "Bir tanesi de Meral'i Gıdıkla oyunu. İYİ Parti'ye oy kazandırmak için yaptık. Oyunun %80'ini ben yaptım, AK Partili hesaplardan oyunu yaydık. Meral Hanım'a saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti'deki bir kesim "hakikaten AK Parti'deki bir kesim ayarı
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