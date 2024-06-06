Adıyaman'da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler
Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 13.47'de deprem meydana geldi. Depremin ardından olumsuz bir durum oluşmazken, arama motorlarında "Adıyaman'da deprem mi oldu?" sorusu aratılmaya başlandı. Daha büyüğünü tetikler mi? Uzman isim A Haber'de yanıtladı. İşte son dakika AFAD verileri...
Son dakika deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Adıyaman'da saat 13.47'de Çelikhan ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sarsıntı sonrası ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı. Peki az önce deprem mi oldu, nerede? İşte son gelişmeler...
ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 6 HAZİRAN
2024-06-06 13:47:49 38.08833 38.33583 11.24 MW 4.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 13:07:27 38.69194 39.14528 8.17 ML 1.1 Merkez (Elazığ)
2024-06-06 13:01:44 36.06056 35.92889 7.04 ML 2.1 Akdeniz - Antakya Körfezi - [03.95 km] Samandağ (Hatay)
2024-06-06 12:54:16 37.21111 27.76833 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-06-06 12:48:11 37.20194 27.87694 7.0 ML 1.6 Milas (Muğla)
2024-06-06 12:45:03 38.1375 38.54361 6.99 ML 1.9 Sincik (Adıyaman)
2024-06-06 12:44:35 38.43417 37.91667 7.0 ML 2.7 Akçadağ (Malatya)
2024-06-06 12:42:23 38.51917 28.50417 5.04 ML 1.0 Kula (Manisa)
2024-06-06 12:38:48 38.08528 38.45111 7.0 ML 1.8 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 12:35:52 38.46583 29.15528 7.0 ML 0.7 Ulubey (Uşak)
2024-06-06 12:34:00 38.46583 29.17111 7.0 ML 1.1 Ulubey (Uşak)
2024-06-06 12:23:32 39.47639 26.33667 7.0 ML 1.3 Ege Denizi - [01.73 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-06 12:06:22 37.83889 36.17194 17.38 ML 2.3 Saimbeyli (Adana)
2024-06-06 11:55:50 38.54111 37.49167 7.0 ML 2.0 Darende (Malatya)
2024-06-06 11:06:53 38.12389 38.34222 7.0 ML 2.2 Çelikhan (Adıyaman)
2024-06-06 10:53:54 40.01222 25.76306 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - [13.28 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-06-06 10:49:54 39.77222 25.505 11.9 ML 2.2 Ege Denizi - [42.73 km] Gökçeada (Çanakkale)
2024-06-06 10:27:41 39.42 26.35528 15.3 ML 1.5 Ege Denizi - [08.17 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-06 10:19:23 39.43611 26.35083 10.7 ML 1.3 Ege Denizi - [06.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-06-06 10:05:19 37.77 37.43389 7.0 ML 1.9 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2024-06-06 10:02:00 38.45472 39.11722 7.0 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2024-06-06 09:56:08 38.04389 37.67056 7.69 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-06-06 09:16:35 38.73556 35.30639 7.0 ML 2.1 İncesu (Kayseri)
2024-06-06 09:06:47 39.31 27.77333 16.28 ML 1.5 Soma (Manisa)
2024-06-06 08:13:11 38.26 37.78611 7.02 ML 1.8 Akçadağ (Malatya)
2024-06-06 07:06:47 42.48222 43.43 10.39 MW 3.8 Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [112.13 km] Posof (Ardahan)
2024-06-06 06:59:10 39.23417 39.84361 7.44 ML 1.4 Nazımiye (Tunceli)
2024-06-06 06:43:41 38.08056 38.41111 7.02 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman)
DAHA BÜYÜĞÜNÜ TETİKLER Mİ?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Oruç, "Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde. Çelikhan iki alt kolunun ayrıldığı kesişme noktasında bir noktamız. Bu enerjinin boşalmış olduğunu gözlemliyoruz. Küçük depremlerin bir başka depremi tetiklemesi mümkün değildir. Buradakini normal etkinlik olarak görüyorum. Korkulacak bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.
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