Adıyaman’da korkutan deprem! AFAD-Kandilli son depremler

Oruç, "Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde. Çelikhan iki alt kolunun ayrıldığı kesişme noktasında bir noktamız. Bu enerjinin boşalmış olduğunu gözlemliyoruz. Küçük depremlerin bir başka depremi tetiklemesi mümkün değildir. Buradakini normal etkinlik olarak görüyorum. Korkulacak bir şey yoktur." ifadelerini kullandı.

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