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Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul’da yapılacak

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı İstanbul’da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın Gazze’deki gelişmeleri ele almak üzere 8 Haziran'da İstanbul’da gerçekleşeceğini duyurdu.

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