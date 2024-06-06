Etnospor Kültür Festivali başlıyor! Birbirinden özel ücretsiz etkinlikler! 30 ülkeden katılım sağlanacak...

GAZZE'DEKİ ÇOCUKLARIN DA OYUN OYNAMA HAKKI VAR



Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, bugün başlayacak festival öncesi A HABER'E önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Etnospor Konfederasyonu'nu 2015'te kurduklarını, 2016'da ilk festivali yapıp halkın büyük teveccühünü gördüklerini belirtip şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkelerden birinin tanıtımı olacak. Romanya'da oyna sporunu tanıtacağız. 7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırımı burada çocuklar temelinde ele almak, gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem de Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu gösterecek. Her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir olmadığını yaşatmaya çalışacağız" dedi.