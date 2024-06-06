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Kanalizasyon Meriç Nehri'ne bağlanmış! Edirne Belediyesi'nin gözü önünde skandal olay

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Kanalizasyon Meriç Nehri’ne bağlanmış! Edirne Belediyesi’nin gözü önünde skandal olay

Edirne’de, Meriç Nehri kenarında bulunan işletmelerin kanalizasyonları, nehre akıyor. Bu tesislerin arasında, çevreyi korumakla sorumlu Edirne Belediyesi Sosyal Tesisleri de bulunuyor.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde, Meriç Nehri kıyısında bulunan çay bahçesi ve restoran ve diğer sosyal tesislerin kanalizasyonları, nehre akıyor. Bu tesisler arasında Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'mde bulunması şaşkınlık yaratıyor.

Kentin önemli su kaynaklarından Meriç Nehri, kanalizasyon atıklarıyla kirlenirken, kötü koku da oluşuyor. Kültür turizmin etkili olduğu bölgenin ziyaretçileri, çevreciler ve bölge halkı ise duruma tepki gösteriyor.

ARITILMIYOR

Edirne Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Bu nehirden ürünler sulanıyor, hayvanlar su içiyor, çevreye çok büyük zararı var. Nehrin suyuna karışan kanalizasyon, hem suda yaşayan canlıları, hem çevreyi hem de insan sağlığını etkiliyor.

Bu çağda bir nehre kanalizasyon akması söz konusu olamaz. Belediyeye sorduğumda, bütün kanalizasyonların biyolojik arıtma tesisine bağlı olduğunu, sadece Karaağaç'ın bağlı olmadığını ancak orada da çalışmaların sürdüğünü söylediler" dedi.

'VATANDAŞLAR TEPKİLİ'

Sabah'ın haberine göre; Vatandaşlardan Mehmet Dermenci ise "Önlem alınmıyorsa bu belediyenin eksikliğidir. Kirlilik, nehirdeki balıkları da etkiler. Sorunun acil olarak çözülmesini istiyoruz. Oy verdik geldiler. Verdikleri sözleri tutsunlar. Çocuklarımıza temiz bir çevre miras bırakmalıyız" dedi. Hüseyin Yavuz'da nehir kirliliğinin çevreye mikrop saçtığını ifade etti.

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