Kanalizasyon Meriç Nehri’ne bağlanmış! Edirne Belediyesi’nin gözü önünde skandal olay

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Edirne Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Ayten Eren, "Bu nehirden ürünler sulanıyor, hayvanlar su içiyor, çevreye çok büyük zararı var. Nehrin suyuna karışan kanalizasyon, hem suda yaşayan canlıları, hem çevreyi hem de insan sağlığını etkiliyor.

Bu çağda bir nehre kanalizasyon akması söz konusu olamaz. Belediyeye sorduğumda, bütün kanalizasyonların biyolojik arıtma tesisine bağlı olduğunu, sadece Karaağaç'ın bağlı olmadığını ancak orada da çalışmaların sürdüğünü söylediler" dedi.