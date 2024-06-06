CHP DEM’i örnek aldı! Eş başkanlık yönetimi onlara da sıçradı...

Mazbatasını eşi Hasan Caran ile birlikte alan Saniye Caran her ne kadar Korkuteli Belediye Başkanlığı koltuğuna otursa da adeta 'eş' başkanlık sistemi devreye girdi. Saniye Caran ve eşi Hasan Caran sabah evden birlikte çıkıp belediye binasına birlikte gelip Başkanlık makamına birlikte oturmaya başladı.

Başkanlık koltuğunda Saniye Caran şeklen otursa bile bütün görüşme ve kabullerde yanında eşi Hasan Caran'ın olması fotoğraf karelerine yansıdı. Adeta 'eş' başkan rolü üstlenen Hasan Caran'ın belediye ile iş yapan müteahhit ve firmalarla görüşmeleri Korkuteli Belediye Başkanlığı makamında eşi adına yapması tepki çekti.

Caran çifti, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve çok sayıda belediye başkanını birlikte ziyaret etmeleri, tören ve kabullerde yan yana olmaları dikkat çekti.