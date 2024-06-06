Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kaşgarlı yaşlı kadınla samimi sohbeti: Elini öperek dua istedi...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret etti. Ziyareti esnasında sokakları gezen Fidan, yaşlı bir kadınla sohbet etti. Emine isimli 80 yaşındaki kadının elini öpen Fidan, yaşlı kadından dua istedi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti.
Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde sokakları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.
YAŞLI KADININ ELİNİ ÖPTÜ
Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etti. Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.
KADINDAN DUA İSTEDİ
Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi. Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.
"İKİ KADİM ŞEHRİ ZİYARET ETTİM"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.
Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.
Maveraünnehir ve Fergana Vadisi'nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:
"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
- Vakıfbank sınav sonuç sorgulama 2024 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur, Kontrolör yardımcısı...
- Emekliye maaş arttıran piyango vurdu! 8 madde altın tepside sunuldu: SGK girişi 1999 sonrası ve 2008 öncesine...
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı
- 1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu