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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kaşgarlı yaşlı kadınla samimi sohbeti: Elini öperek dua istedi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kaşgarlı yaşlı kadınla samimi sohbeti: Elini öperek dua istedi...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret etti. Ziyareti esnasında sokakları gezen Fidan, yaşlı bir kadınla sohbet etti. Emine isimli 80 yaşındaki kadının elini öpen Fidan, yaşlı kadından dua istedi. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti.

Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde sokakları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

YAŞLI KADININ ELİNİ ÖPTÜ

Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etti. Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

KADINDAN DUA İSTEDİ

Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi. Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.

"İKİ KADİM ŞEHRİ ZİYARET ETTİM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.

Maveraünnehir ve Fergana Vadisi'nin şehirlerini, tarihi Horasan kentlerini ve diğer coğrafyalardaki Selçuklu şehirlerini defalarca görme imkanı bulduğunu belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim. 'Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum. Okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin. Ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım. Bu kitap uzanıp her iki dünyayı tutan bir eldir' diye tanımladığı ünlü eserin müellifi, büyük alim Yusuf Has Hacib'in aziz ruhuna Fatiha okudum. Allah bütün alimlerimize rahmet eylesin."

Yaşlı kadının elini öptü, dua istediYaşlı kadının elini öptü, dua istedi YAŞLI KADININ ELİNİ ÖPTÜ, DUA İSTEDİ

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