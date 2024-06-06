Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Kaşgarlı yaşlı kadınla samimi sohbeti: Elini öperek dua istedi...

"İKİ KADİM ŞEHRİ ZİYARET ETTİM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretine ilişkin, "Urumçi ve Kaşgar, içimde hep ukde olarak kalmıştı. Nihayet, Çin'deki temaslarım vesilesiyle bu iki kadim şehri de ziyaret ettim." ifadelerini kullandı.

Fidan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren pek çok tarihi şehri ziyaret etme fırsatım oldu." ifadesine yer verdi.