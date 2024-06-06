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Sosyal medyada Halkbank manipülasyonu! RTÜK Başkanı Şahin'den flaş uyarı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024
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Sosyal medyada Halkbank manipülasyonu! RTÜK Başkanı Şahin’den flaş uyarı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin kendi hesabından yaptığı açıklamada Halkbank'ı yıpratmak üzere sosyal medyada dolaştırılan "kredi" paylaşımlarına ilişkin uyarılarda bulundu.

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