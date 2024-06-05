Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda

İKİ PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. MSB, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.