Kayseri'de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen'e veda
Kayseri'de eğitim uçuşunda düşen askeri uçakta şehit olan kahraman pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için; 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitler tören sonrası memleketlerine uğurlandı.
Kayseri'de dün eğitim uçağı düştü.
Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.
KAHRAMAN ŞEHİTLERE VEDA
Şehit Hava Pilot albaylar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen için tören düzenlendi.
KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Kayseri'de SF-260D tipi bir eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını bildirdi.
İKİ PİLOT ŞEHİT DÜŞTÜ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı belirtildi. MSB, Kayseri'de kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
MSB, şehit olan askerlerin kimliğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşlarımız Hv.Plt.Alb.Uğur Yıldız ve Hv.Plt.Alb.Gökhan Özen şehit olmuşlardır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi ve idari tahkikat sonucunda açıklığa kavuşacaktır." denildi.
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