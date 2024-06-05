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Başkale kırsalında PKK'ya operasyon! Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
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Başkale kırsalında PKK’ya operasyon! Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz ve 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van ili Başkale kırsalında jandarma tarafından bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen BOZDOĞAN-41 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.

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