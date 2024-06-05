DEM'li Mehmet Sıddık Akış için hesap vakti! 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Çok sayıda terörle ilgili suçlara bulaşan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken yerine Vali Ali Çelik atandı. Akış'ın yargılanma süreci de başlarken ilk dava bugün görülüyor. Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep ediliyoredildi. Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi' nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Van'da gözaltına alınan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yargılandığı dava bugün görüldü.
POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Akış, 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Davanın görüleceği Hakkari Adliyesi önünde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
YERİNE VALİ ALİ ÇELİK ATANDI
'31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında pazartesi sabahı, Van'da bir yakının evinde gözaltına alındı. Hakkari Valisi Ali Çelik ise İçişleri Bakanlığı kararıyla Belediye Başkan Vekili olarak atandı.
DEM'LİLER YİNE ORTALIĞI KARIŞTIRMA PEŞİNDE
Akış'ın gözaltına alınması sonrası, kente gelen DBP Eş Genel başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tirkayi, milletvekilleri, Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş başkanlarının da aralarında olduğu partililer, polisin belediye binası önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi, dün sonlandırılırken, kayyım atamasına karşı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ile CHP Sözcüsü Deniz Yücel ve milletvekilleri de dün kente geldi. Yapılmak istenen yürüyüş sonrası da olaylar çıktı.
SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
Van'da gözaltına alındıktan sonra Hakkari'ye getirilen Akış ile 12 kişinin yargılandığı dava ise bugün görülüyor. Akış, hakkında 2014 yılında Hakkari 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütünü yönetmek', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Örgüt propagandası yapmak' suçlarından dava açılmıştı. Davanın en son görülen duruşmasında ise savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak Akış'ın 'örgüt yöneticisi' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Akış'ın adliyeye getirilişi öncesi adliye çevresinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
CEZASI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış' a yargılandığı davanın bugün Hakkari 1. Ağır Ceza Mehkemesi'nde görülen duruşmasında 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İçişleri Bakanlığı' nın görevden aldığı Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, 19 yıl 6 ay hapis cezası kararının ardından zırhlı araçla adliye binasından çıkartılarak, Van Cezaevi' ne gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2024 MSÜ Kara, Hava, Deniz tercih sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? PERTEM sonuç ekranı
- 1996 1998 2002 2006 2009 SGK girişi olana erken emeklilik hesaplandı! Kadın-Erkek yaş gün prim tablosu
- Ödemeler değişti: Bedelli Askerlik yapacaklar dikkat! Geç kalanlara %20 zamlı hesap tablosu
- Son hafta devamsızlık yazılır mı? e-Okul devamsızlık girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? 1,2,3,4,5,7,10,11.sınıflar...
- e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB VBS e-Okul not girişi ne zaman sona erecek? 2024 karne notu öğrenme
- Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek? 9 günlük tatil geldi mi?
- Emeklilere son dakika maaş müjdesi! Saat 7.15'de açıklandı! EYT, SSK, Bağ-Kur'lunun hesabına yatacak: 10.155, 11.250, 12.500 TL...