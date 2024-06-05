Başkan Erdoğan’dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı: Hepimize büyük sorumluluk düşüyor

Erdoğan mesajında "Dünyamız, küresel ısınma, çölleşme, biyolojik çeşitliliğin azalması gibi çok önemli çevre felaketleriyle karşı karşıyadır. Daha yaşanabilir ve yeşil bir dünya, küresel çevre sorunlarının çözüme kavuşturulmasıyla mümkün olabilir. Çevre sorunları tüm insanlığın müşterek meselesi olup, çözümü uluslararası iş birliğini gerektirmektedir. Ülkemizde 2022 yılından itibaren Dünya Çevre Günü kutlamalarının daha çok katılımla gerçekleştirilmesi, çevre sorunlarının ve gelişmelerin değerlendirilmesi maksadıyla 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanmaya başlandı." dedi.

"HEPİMİZE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye için ülke genelinde atık yönetimi, iklim dostu teknoloji, enerji kaynaklarının kullanımı, hava, su ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmaların hızla sürdürüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"İnsan ve çevre sağılığının korunmasında kritik öneme sahip katı atık toplama tesisleri de ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır. Sıfır Atık Hareketi bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeli haline gelmiştir.