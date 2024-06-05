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Görevden alınan Mehmet Sıddık Akış’a 19,5 yıl hapis cezası

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 14:07
Son dakika haberi… Eski Hakkari Belediye Başkanı Sıddık Akış’ın cezası belli oldu. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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