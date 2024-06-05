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Başkan Erdoğan'dan Çevre Günü mesajı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 12:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle bir mesaj paylaştı.
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