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"Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024
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Sibergöz-43 operasyonlarında 54 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik "Sibergöz-43" operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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