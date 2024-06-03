TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu yarın başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandığını belirtti.