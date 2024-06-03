TÜRKSAT 6A uydusunun ABD yolculuğu yarın başlayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın yarın Ankara'dan uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacağını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandığını belirtti.
Bakanlık açıklamasında, "TÜRKSAT 6A uydusu fırlatmada görev alacak personelle birlikte 4 Haziran Salı günü, Antonov AN-124 tipi kargo uçağı ile ABD'nin Florida eyaletinde Cape Canaveral Uzay Üssü'ne uğurlanacak. 4 Haziran Salı günü başlayacak hava yolculuğu yaklaşık 1 gün sürecek. Ardından Cape Canaveral Uzay Üssü'ndeki Space X tesislerinde fırlatma prosedürleri başlatılacak. TÜRKSAT 6A'nın 8-15 Temmuz 2024 tarihleri arasında yörüngesine fırlatılması planlanıyor" denildi.
Açıklamada, TÜRKSAT 6A uydusunu uğurlama törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın katılacağı, iki bakanın yarın saat 12.00'de TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 610 numaralı hangar önünde ortak açıklama yapacağı vurgulandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'e girerken iki kapıdan bu yüzden geçiyoruz! Meğer aynı anda...
- Kayıp Kedinin 9 Yıllık Gizemi Çözüldü: Sahte Kimlikle Yaşıyormuş!
- Hamam böcekleri korkudan ters dönecek! Fişek gibi böcek yok eden yöntem
- ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
- Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı
- Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
- Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
- Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...
- Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
- Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
- Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek