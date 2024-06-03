Çin (Sichuan) – Türkiye Ekonomik ve Ticari Değişim Konferansı düzenlendi

Shaobin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği potansiyelinin iyileştirebileceğini belirterek, dijital ekonomi, yenilenebilir enerji, yeşil dönüşüm, yüksek teknoloji alanlarında işbirliklerinin güçlendirebileceği alanlar olduğuna işaret etti.

Çin'in küresel ekonominin gelişmesine fırsatlar sunduğunu dile getiren Shaobin, "Çin'de üretim kapasitesinin fazla olduğu söyleniyor. Çin, ileri üretim gücünü temsil ediyor. Küresel arza zenginlikler getiriyor. Kapasite fazlası sorunumuz olmuyor. İki ülke arasında yerel yönetimler kültürel işbirliklerinin önemli bir parçasıdır." şeklinde konuştu.

Shaobin, "Türkiye ile Çin'deki Sichuan eyaleti arasındaki işbirliği giderek derinleşiyor. Bugün Sichuan Çin'in batısında yer alıyor. Sichuan Çin'in dışarıya açılan önemli bir bölgesi. Sichuan eyaleti ile Türkiye arasındaki işbirliği daha da gelişecektir." ifadesini kullandı.

Sichuan Eyaleti Ticaret Bürosu Genel Müdürü Xu Yixin de Çin ve Türkiye arasındaki ekonomik ticari işbirliğinin yakınlaşarak güçlü gelişme gösterdiğini dile getirdi.

Sichuan bölgesinden Türkiye'ye olan ihracatın arttığını aktaran Yixin, "Çin'de Devlet Başkan Şi Cinping taleplerine uygun olarak yüksek kaliteli kalkınma ve yeşil kalkınma sağlam şekilde teşvik ediliyor." açıklamasını yaptı.

Yixin, "Modern bir endüstriyel sistem inşa etmek için bilimsel ve teknolojik, yenilikçilik teşvik ediliyor. Şu an Türkiye'nin yakın bağları ve tamamlayıcı endüstrileri var. Türkiye maden, kaynak rezervi üretimi açısından önemli bir ülkedir." değerlendirmesinde bulundu.

Sichuan'daki işletmeleri aktif olarak desteklediklerini kaydeden Yixin, Türk işletmecilerin Sichuan pazarını geliştirmesini destekliyoruz. Türkiye, teknolojik inovasyonu, dijital dönüşümü ve yeşil dönüşümü teşvik ediyor. Türkiye'nin kültür ve turizmi dünya çapında üne sahiptir." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE ÇİN ARASINDAKİ İLİŞKİLER SADECE TİCARET VE YATIRIM AÇISINDAN DEĞİL TARİHİ VE KÜLTÜREL OLARAK DA GELİŞTİ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Çin Çalışma Grubu Başkanı Korhan Kurdoğlu ise Çin firmalarını Türkiye'de daha fazla yatırım yapmaya davet ettiklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki elektrikli otomobil, yenilenebilir enerji ve yeşil dönüşüm alanlarında işbirliğinin artırılabileceğine dikkati çeken Kurdoğlu, "Dijital dönüşüm konusunda da Çin firmalarıyla işbirliği yapabiliriz." dedi.

Kurdoğlu, "Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler son yıllarda gelişti. Sadece ticaret ve yatırım açısından değil tarihi ve kültürel olarak da gelişti. Her iki ülkenin başta Afrika bölgesinde ve üçüncü bölgelerde ciddi yatırımları var. Toplantımızın verimli sonuçlar getirmesini ümit ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu da karşılıklı ticaretin daha fazla yapılması adına böyle bir toplantının gerçekleştirilmesinden memnun olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki karşılıklı alışverişin daha da artırılmasının kendisi için önemli olduğunu kaydetti.

Zorlu, TOGG'un şu anda pil fabrikası kurduğunu, kendilerinin buranın yüzde 25 ortağı olduğunu belirterek, "Farasis şirketi ile burada 2,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştireceğiz. Şu anda inşaatına başladık. 2026 yılında da burayı faaliyete geçirmiş olacağız. En önemli konulardan bir tanesi de karşılıklı alışverişin daha da artırılması." dedi.

Konuşmaların ardından geleneksel tıp, fotovoltaik ürünlerin ihracatı, sınır ötesi e-ticaret ithalatı ve ihracatı, tekstil ihracatı, sınır ötesi işlem uzlaşması, aydınlatma projesi, immünoglobulin ihracatı, hava yolları arasında stratejik işbirliği, glifosat tedariki ve potasyum dihidrojen fosfat ihracatı alanlarında gerçekleştirilecek projeler için imza töreni gerçekleştirildi.