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Bakan Mehmet Fatih Kacır mayıs ayı ihracat verilerini duyurdu: 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamları

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.06.2024
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Bakan Mehmet Fatih Kacır mayıs ayı ihracat verilerini duyurdu: 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ve yıllıklandırılmış ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

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