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Konya'da Mercek-20 operasyonu! 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş Tarihi: 03.06.2024 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
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Konya’da Mercek-20 operasyonu! 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Konya'da düzenlenen “MERCEK-20” operasyonunda yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya 29 şüphelinin de yakalandığını belirtti.

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