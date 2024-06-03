Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan diplomasi trafiği! Çin’e gidecek

Gazze, Ukrayna ve Kızıldeniz'de yaşananlar. Ticari ve ekonomik ilişkiler. Uygur Türklerinin temel hak ve özgürlükleri. Kritik pek çok başlık, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Çin ziyaretçi için ajandasında olacak.