AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan başıboş köpek düzenlemesi açıklaması: "Her sesi dinliyor her düşünceyi önemsiyoruz"
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından sahipsiz hayvanlara ilişkin "Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz." başlığıyla da bir video paylaştı. Yenişehirlioğlu, toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşın önerilerini dinleyip, not edip, rapor haline getirdiklerini belirterek, "Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabından, sahipsiz köpeklerle ilgili açıklama yaptı.
Saldırgan, başıboş köpek sorununun çözümüne yönelik bir süredir çalışmalar yürüttüğünü bildiren Yenişehirlioğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde de hem esnaf hem vatandaşlarla konu hakkında görüş alış verişinde bulunduğunu vurguladı.
Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:
"Bakanlar, siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, köpek saldırısı sonucu mağdur olanlar ve aileleri, hayvanseverler, sanatçılar, basın mensupları ve kanaat önderleri gibi toplumun birçok farklı kesiminden yüzlerce vatandaşımızın önerilerini dinliyor, not ediyor, rapor haline getiriyoruz. Bu çerçevede görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Ortada önemli bir sorun olduğu konusunda herkes mutabık. Konuya taraflı değil duyarlı ve çözüm odaklı bir şekilde yaklaşmanın her bir vatandaşımızın görevi olduğu kanaatindeyim."
Yenişehirlioğlu, "Her sesi dinliyor, her düşünceyi önemsiyoruz." başlığıyla da bir video paylaştı.
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