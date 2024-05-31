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Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 zanlı adliyede

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 31.05.2024
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Adana merkezli organize suç örgütü operasyonunda yakalanan 42 zanlı adliyede

Son dakika haberine göre Adana merkezli organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-1" operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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