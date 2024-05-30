EFES-2024 Tatbikatı! Başkan Erdoğan: Teröristana izin vermeyiz!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi yapılan tatbikat kapsamında sahile çıkarma yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Efes Tatbikatı alanında açıklamalarda bulunurken, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Kuzey'inde örgütün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Yerli ve milli silahlarla gövde gösterisi yapılan tatbikat kapsamında sahile çıkarma yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Efes Tatbikatı alanında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:
"TATBİKATTA 45 ÜLKEDEN 2 BİNE YAKIN PERSONEL"
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Vatanımızın dört bir yanında görev yapan güvenlik güçlerimize selamlarımı iletiyorum. Tatbikatta sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Kendi askerlerimizin dışında 45 ülkeden 2 bine yakın personel katılıyor.
"HİÇBİR ÜLKE HEDEF ALINMIYOR"
Tatbikata destek verenlere teşekkür ediyorum. Efes 20204 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Barışı destekleme harekatına dayalı senaryo ile icra ediliyor. Ordumuzun kabiliyetlerini artıracağına inanıyorum. Siber güvenlikte farkındalığa katkı yapacaktır. Milli sistemleri de tatbikatta kullanma fırsatı buluyoruz. 33 farklı silah ve aracın denemesini yapacağız. Tatbikata kamu kurumları ile sivil kuruluşlar dahil edildi.
"SİLAH VE SİSTEMLER ÜLKEMİZİN ULAŞTIĞI NOKTAYI ORTAYA KOYMAKTA"
Savunma sanayindeki yetenekleri dost ülkeler ile paylaşmaktan memnuniyet duyduk. 5.5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. 10 milyarlık sözleşme imzaladık. Efes tatbikatını savunma sanayindeki tecrübemizi paylaşımımızın yeni bir sembolü olarak görüyoruz. Yer alan silah ve sistemler ülkemizin ulaştığı noktayı ortaya koymakta.
"TERÖRİSTANA İZİN VERMEYİZ"
Kavganın değil barışın, iş birliğinin tarafıyız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ülkelerle yan yana yaşamak istiyoruz. Hiçbir ülkeye husumet beslemiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bize uzatılan eli havada bırakmayız. Bizimle iş birliği isteyen herkesle bağlarımızı kuvvetlendirmeye hazırız. Dostlarımızın sayısını çoğaltmak için pek çok adım attık. Türkiye küresel gelişimlerin uzağında bir ülke değildir. Çatışmaların ve krizlerin en yoğun yaşandığı coğrafyada bulunuyoruz. Karadeniz'den komşularımız olan Rusya Ukrayna savaşı üçüncü yılına girdi. İstanbul süreci ile barışı tesis etme çabamız savaş lobileri tarafından engellendi. Ekonomik maliyeti artan bu savaşın ne zaman sona ereceğini kimse bilmiyor. Suriye'de hala kaos hakim. Örgütün Suriye uzantısı teröristan kurma hedefi ile bölge halkı üzerindeki tehditlerini yoğunlaştırdı. Haraç vermeyenlerin öz topraklarından sürülmesinden çocuk askere kadar her yola başvuruyorlar. Bölgemizi hedef alan sinsi planın olduğu anlaşılıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne dair eylemleri yakından takip ediyoruz. Türkiye güney sınırlarının hemen ötesinde, Suriye ve Kuzey'inde örgütün teröristan kurmasına asla izin vermeyecek. Ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumda harekete geçmekten yine çekinmeyiz. DEAŞ'a karşı mücadele eden, hezimete uğratan tek ANTO müttefiki biziz. Biz bu hokkabazlıklara prim vermeyiz. Söz konusu milletimizin güvenliği olunca hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. Bölücü örtüğün ve hamiliğini yapan güçlerin emrivakilerle hiçbir yere varamayacaklarını göreceklerine inanıyoruz.
"TÜM İMKANLARIMIZLA YANLARINDA OLACAĞIZ"
Komşumuz Irak da çatışmalardan yorgun düşmüş durumda. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Afganistan'dan Somali ve Sudan'a kadar barışın ve huzurun hakim olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ülkelerin güvenliğini kendi ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış penceresi heba edilmemeli.
"BU BİR SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM"
İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları artıyor. 15 binden fazla çocuk 10 binden fazla kadın Filistin topraklarında öldürüldü. 2,3 milyon insan göçe zorlandı. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. Camileri, hastaneleri, klişeleri vurmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. Bunu görmezden gelenler bu suça ortak oluyorlar. Ahlak ve vicdan sahibi kimsenin bu cinnet tablosunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu vahşet tablosu karşısında Türkiye kendisinden bekleneni yapmakta. Gazze'de ateşkes temini için çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sorumluların hesap vermesi için atılan tüm adımları destekleyeceğiz. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Etrafımız ateşkes çemberiyken ülkemizin güçlü olması bizim için tercihten öte mecburiyettir. TSK'nın sahada en üstün sistemlerle donatılması temel gereklilik. 2002'den bu yana savunma sanayide millilik için seferberlik gösterdik. 2002'de 5,5 milyarlık projeler yürütülürken şimdiki projeler 96 milyar doları aştı. İHA ve SHİA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.
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