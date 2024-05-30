EFES-2024 Tatbikatı! Başkan Erdoğan: Teröristana izin vermeyiz!

"TÜM İMKANLARIMIZLA YANLARINDA OLACAĞIZ"

Komşumuz Irak da çatışmalardan yorgun düşmüş durumda. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Afganistan'dan Somali ve Sudan'a kadar barışın ve huzurun hakim olması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu ülkelerin güvenliğini kendi ülkemizin güvenliğinden ayrı tutmuyoruz. Azerbaycan Ermenistan arasındaki barış penceresi heba edilmemeli.

"BU BİR SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIM"

İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları artıyor. 15 binden fazla çocuk 10 binden fazla kadın Filistin topraklarında öldürüldü. 2,3 milyon insan göçe zorlandı. Savaşın da bir hukuku, sınırı ve ahlakı vardır. Camileri, hastaneleri, klişeleri vurmak savaş değil apaçık bir soykırımdır. Bunu görmezden gelenler bu suça ortak oluyorlar. Ahlak ve vicdan sahibi kimsenin bu cinnet tablosunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Bu vahşet tablosu karşısında Türkiye kendisinden bekleneni yapmakta. Gazze'de ateşkes temini için çabalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Sorumluların hesap vermesi için atılan tüm adımları destekleyeceğiz. Filistin devletini tanıyan tüm ülkelere teşekkür ediyoruz. Etrafımız ateşkes çemberiyken ülkemizin güçlü olması bizim için tercihten öte mecburiyettir. TSK'nın sahada en üstün sistemlerle donatılması temel gereklilik. 2002'den bu yana savunma sanayide millilik için seferberlik gösterdik. 2002'de 5,5 milyarlık projeler yürütülürken şimdiki projeler 96 milyar doları aştı. İHA ve SHİA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz.