30 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Yılmaz Tunç duyurdu: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
ABONE OL
Bakan Yılmaz Tunç duyurdu: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç paylaşımında söz konusu görüntü ve iddialar sonrası şahsın İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör