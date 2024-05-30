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Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2024
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Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti

Ankara’da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs ardından da aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili konuşan komşuları ise polis ekiplerin uzun uğraşlar sonucu girdikleri evde cesetlerle karşılaştıklarını söyledi.

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