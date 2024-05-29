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Son dakika | İsrail'i kınayan tezkere TBMM'de kabul edildi

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
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Son dakika | İsrail’i kınayan tezkere TBMM’de kabul edildi

Son dakika haberi...TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in Refah saldırılarını kınayan Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi. BMGK'ya acil toplanma çağrısı yapıldı.

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